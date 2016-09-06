工廠暗夜大火傳爆炸聲 警消搶救

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桃園市八德區華康街一間成塑膠加工廠，昨晚發生火警，因有塑膠粒等易燃物品，火勢延燒，還傳出爆炸聲，刺鼻塑膠味飄散，經搶救，今天清晨5時火勢才完全熄滅。

桃園市消防局昨天晚上10時18分接獲民眾報案，位於八德區華康街的興化成實業股份有限公司發生火警，救災救護指揮中心立即派遣茄苳、桃園、一搜分隊等各式消防車33輛、救護車1輛，總計34輛，消防人員76名前往現場搶救。

救災人車於10時28分到達現場時，已濃煙密布且火舌竄出，未有人員傷亡及受困，現場指揮官得知現場為塑膠加工廠，立即下令全面部署防護搶救，工廠地下1層，地上3層，起火層1層，燃燒後產生巨大煙塵，火勢猛烈延燒鄰近2間民宅及樹林，其中還有住戶一家6口緊急逃生。

桃園消防局說，搶救危險，他們也通報環保局攜帶監測器材至現場監控，並轉知八德區公所及附近各里辦公室，告知非有毒物質，民眾才放心，火勢在消防人員全力灌救下於5日23時52分控制，今天清晨5時1分才熄滅。財物損失及實際起火原因正消防局火調人員鑑識調查。1050906

(中央社)