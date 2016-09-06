連勝文選輸柯P又被酸 柱姐圓場：非戰之罪

連戰長子連勝文以中央委員身份出席國民黨第19次全國代表大會第4次會議。（劉宗龍攝）

如果連勝文知道台北市長選輸柯文哲都快兩年，還會再遭這些酸詞攻擊，不知他是否會後悔當初的積極投入？

國民黨第19次全國代表大會第4次會議，4日在陽明山中山樓舉行，中央委員王桂英建議黨內民調機制應該調整，把黨內民調比重調高到70%、一般民調只佔30%。

中評社報導，王桂英在解釋調整的原因時表示，一般民調比重過高的話，容易被民進黨反操作，她舉例當初丁守中與連勝文在拚黨內初選時，民進黨因認為連勝文勝選較低，就對綠營支持者說，電話民調來時要講支持連勝文，結果，國民黨反上了民進黨的當。

中評社報導，當王桂英說這些話時，台下笑聲越來越大，連勝文一度臉色漲紅，王桂英後來發現最近甚少在公開場合露面的連勝文也在場，才連聲抱歉地說，「對不起唷！連勝文，您在場，現在才看到，非常抱歉，所以要拿到執政權，希望民調機制要調整一下。」

中評社報導，洪秀柱當時也馬上圓場說，連勝文是非常優秀的同志，上次失敗是非戰之罪，台下也有人高喊加油，連勝文也馬上恢復笑容，點頭示意。

(旺報)