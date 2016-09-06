連勝文選輸柯P又被酸 柱姐圓場：非戰之罪
如果連勝文知道台北市長選輸柯文哲都快兩年，還會再遭這些酸詞攻擊，不知他是否會後悔當初的積極投入？
國民黨第19次全國代表大會第4次會議，4日在陽明山中山樓舉行，中央委員王桂英建議黨內民調機制應該調整，把黨內民調比重調高到70%、一般民調只佔30%。
中評社報導，王桂英在解釋調整的原因時表示，一般民調比重過高的話，容易被民進黨反操作，她舉例當初丁守中與連勝文在拚黨內初選時，民進黨因認為連勝文勝選較低，就對綠營支持者說，電話民調來時要講支持連勝文，結果，國民黨反上了民進黨的當。
中評社報導，當王桂英說這些話時，台下笑聲越來越大，連勝文一度臉色漲紅，王桂英後來發現最近甚少在公開場合露面的連勝文也在場，才連聲抱歉地說，「對不起唷！連勝文，您在場，現在才看到，非常抱歉，所以要拿到執政權，希望民調機制要調整一下。」
中評社報導，洪秀柱當時也馬上圓場說，連勝文是非常優秀的同志，上次失敗是非戰之罪，台下也有人高喊加油，連勝文也馬上恢復笑容，點頭示意。
(旺報)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。