桃園就業中心7日蘆竹徵才 釋出約700個職缺

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勞動部勞動力發展署桃竹苗分署桃園就業中心明 (7)日在蘆竹區公所舉辦徵才，共有21家廠商釋出約700個職缺，其中工程師、主管職、儲備幹部等中、高階職缺就逾70個，起薪最高4萬5,000元。

桃園就業中心主任連慧如表示，7家釋出中、高階相關職缺，尤以台灣和民儲備店長薪資最高，另外翁林國際開發(富立登)及敬鵬工業職缺最為多樣化。

(工商)