日關西機場爆員工麻疹疫情 疑旅客傳來
根據西日本的空中門戶關西機場營運當局，自8月以來，已有數十名機場員工感染麻疹，目前正與相關政府單位密切合作，防止疫情蔓延。
共同社報導，關西機場感染麻疹的工作人員迅速增加，自8月起至少有32名20歲至39歲的員工被確認出現麻疹症狀，本月4日還發現實施診察的醫生等3名非工作人員感染麻疹。
報導說，2日下午，機場內商戶業主等在機場大樓召開緊急對策會議。國立傳染病研究所室長多屋馨子表示，日本國內的本地病毒「處於被清除狀態」，麻疹可能是從旅客處傳染來的。
她呼籲每天早晚兩次測體溫，若出現發燒或發疹症狀就不要上班。
最初發現傳染是在8月17日。8月9日，1名在國際航班服務台工作的20多歲女性出現發燒症狀。因麻疹潛伏期為10天左右，她可能是在7月底感染。
「今日日本」（Japan Today）網站今天也報導，8月26日另1名女性也出現症狀，病情以國際航班出發大廳的工作人員為主迅速蔓延。
迄今確診的患者集中於無免疫力人群占比較高的20歲至39歲員工。關西機場公司正在確認約1.5萬名機場各處工作人員中誰沒有接種疫苗，尤其是年輕人。
根據國立傳染病研究所，1名7月底曾利用關西機場的兵庫縣19歲男子也被確診患有麻疹。
今年夏季關西機場客流量大，僅盂蘭盆節前後的8月10日至21日平均每天就有6萬多人次出入境。
大阪府醫療對策課參事木下優指出，病情雖暫時趨於平息，但若8月下旬被傳染者經過潛伏期後病發，可能會再次出現發病高峰。1050906
(中央社)
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