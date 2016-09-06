敘利亞政府軍區1小時遭IS發動4炸彈恐攻
敘利亞周二在1個小時內，遭到恐怖組織伊斯蘭國(Islamic State, IS)發動4起炸彈攻擊，造成總共至少40人死亡。
根據BBC報導，IS透過其新聞媒體Amaq宣布，該組織就是這幾起發生在塔爾圖斯(Tartous)、霍姆斯(Homs)、大馬士革(Damascus)郊區和庫德族裔為主的哈塞克(Hassakeh)炸彈攻擊的主使者。
塔爾圖斯的死傷最為嚴重，而且有針對群眾攻擊的跡象。周一大約早上8點到9點左右，一名自殺炸彈客在Arzoneh路橋上引爆汽車炸彈，當人群聚集起來幫助傷者時，一名自殺炸彈客在人群中引爆炸彈，造成30人死亡、45人受傷。塔爾圖斯是俄羅斯海軍基地和敘利亞總統阿薩德(Bashar al-Assad)的Alawite教派所在地，一直到今年5月在該市巴士站發生的自殺炸彈攻擊以前，鮮少遭到長達5年的敘利亞內戰波及。
霍姆斯市中心Bab Tadmour區入口附近一台汽車炸彈爆炸，造成4人死亡、10人受傷，當地官員表示這起爆炸針對軍方檢哨站，因此死者和傷者都是軍人。
大馬士革西部、戒備森嚴的郊區Saboura，也有1人在路上遇炸彈攻擊死亡。當地據說是安全部隊官員與他們家人居住的區域，因此這起攻擊表示該區出現重大安全漏洞。另外有一台裝載炸藥的機車在哈塞克爆炸，造成5名市民死亡、2人受傷，敘利亞人權觀察組織(Syrian Observatory for Human Rights)表示，死者中有3人是庫德族的安全部隊隊員。
(中時電子報)
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