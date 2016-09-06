杜特蒂爆粗口壞事 歐巴馬改見朴槿惠

白宮發言人今天指出，美國總統歐巴馬原定與菲律賓總統杜特蒂會面，但因杜特蒂以粗鄙字眼形容歐巴馬，導致兩國領袖首度會面破局，歐巴馬將改見南韓總統朴槿惠。

向來說話直率的民粹派菲國總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）以言語深帶色彩及對抗毒品、導致數千人死亡的作風聞名。美菲兩國領袖原定今天在寮國永珍會面，然而此前1天，杜特蒂向記者說歐巴馬是「王八蛋（son of a bitch）」，表示他不允許歐巴馬就人權問題對他說教。

歐巴馬目前正在寮國訪問，以出席東南亞國家領袖年度峰會。

當歐巴馬離開在中國大陸杭州舉行的20國集團（G20）峰會時，得知杜特蒂對他的言語侮辱。在新聞記者會中，歐巴馬表示已指示幕僚和菲國官員討論「這是不是我們能展開建設性對話的時機」。這番談話讓外界認為兩人會面應無法如預期進行。

白宮國家安全會議發言人普萊斯（Ned Price）說，「歐巴馬總統今天下午將不會與菲國總統杜特蒂舉行雙邊會談。」「他將改為與南韓總統朴槿惠見面。」1050906

(中央社)