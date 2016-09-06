研究：海洋暖化恐使侵台颱風更劇烈

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國外氣象專家今天表示，氣候變遷將導致台灣、中國大陸、日本、韓國未來會經歷更加劇烈的颱風侵襲。他們指出，由於海水暖化，侵襲亞洲的颱風已增強12%到15%。

法新社報導，科學家一直苦於證實西北太平洋的颱風，其強度與頻率已產生變化，更不用說要精確點出全球暖化的角色。

在美國從事颱風研究的華人學者梅偉與謝尚平，對於不同研究方法改正現有數據後，發現了單一且清楚的趨勢。

他們在發表於「自然地球科學」（Nature Geoscience）期刊中寫道：「過去37年，侵襲東亞與東南亞的颱風，加劇了12%到15%。」

他們的資料顯示，颱風加劇與海洋表面暖化有關聯。雖尚待進一步證實，但他們認為海洋表面暖化肇因於氣候變遷。

研究團隊預測，如果人類不減少排放溫室氣體，「未來侵襲中國大陸東部、台灣、韓國、日本的颱風會更劇烈。」

研究團隊指出，這些亞洲沿海地區的人口成長很快，而海平面也正在上升，「劇烈颱風帶來不成比例的災損，代表相關區域的生命與財產面臨更嚴重威脅。」1050906

(中央社)