全球港灣論壇開幕 44國外城市與會

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2016全球港灣城市論壇今天開幕，44個國外城市代表與會，其中有巴拿馬市布蘭頓（Jose Blandon）等8名國外城市市長出席，官方代表28個。

高雄市政府有邀中國大陸上海等5城市參加，高市府說，至目前仍未回覆出席。

行政院長林全會出席開幕致詞，讓由高雄市發起舉辦的全球港灣城市論壇更顯重要。

港灣城市論壇是由高市府發起的國際會議，出席的國外城市代表來自25國、44城市參與論壇，其中有8市長出席，其餘城市有副市長、首長或代表。

基隆市、宜蘭縣、台南市及澎湖縣有市長等代表共襄盛舉。

近年來高雄市積極推動港灣建設，發展港灣城市，希望從觀光、貿易和文化休憩等面向積極推進。

另外，高市府希望透過港灣城市論壇，響應新政府新南向政策，加強東南亞城市邀請與會。

出席城市代表中，東南亞城市占了12個，高雄市希望向這些正在興起的港口城市行銷正在轉變中的高雄，輸出城市治理經驗，並藉相互幫助，尋求各種合作可能。

全球港灣城市論壇以都市規劃、產業發展、環境保護及海洋觀光為主軸，並安排16場的主題演講。

據了解，高市府將和馬來西亞雪蘭莪州簽署數位內容育成中心及清真認證合作備忘錄，共同推動台灣與馬來西亞雙邊經貿合作關係。

港灣城市論壇將開3天會議，預計8日結束。1050906

(中央社)