老菸槍喘不過氣 慢性阻塞性肺病惹禍
60歲李姓男子是老菸槍，近來走路爬樓梯容易喘不過氣，自認是體能衰退，後因睡覺有喘鳴聲，家人以為是氣喘，緊急送醫，才檢出慢性阻塞性肺病急性發作。
台南市立安南醫院胸腔科醫師許家輔指出，李男抽菸數十年，即使走路爬樓梯，喘不過氣，且伴隨有慢性咳嗽及濃痰，還是不以為意，自認是體能衰退，依舊抽菸。
其實，李男被檢出的慢性阻塞性肺病，已是全球十大死因的第三名，也是台灣十大死因的第七名，是一種慢性下呼吸道疾病，好發於中老年人，常因長期抽菸或暴露在有害空氣下，引起慢性呼吸道發炎所致，只有少數是感染或先天疾病引起的。
許家輔表示，慢性阻塞性肺病可以預防，最重要的是避免有害物質的刺激或戒菸，但若罹患此病，卻無法痊癒，需要長期控制。
慢性阻塞性肺病主要症狀是喘、咳、痰，嚴重時伴隨喘鳴聲，易和氣喘混淆，但疾病進程和治療不一樣，若未及早診斷治療，將造成慢性呼吸衰竭與依賴呼吸器。1050906
(中央社)
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