日服維他命D 嚴重氣喘發作機率大減

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根據一項最新獨立研究，每天服用維他命D可以大幅降低嚴重氣喘發作機率，而且沒有副作用，有助強化免疫系統。

由保健專業人士組成的非營利組織Cochrane研究最近9個醫院方臨床實驗，其中7個實驗有435個孩童，2個實驗則有658個成人，時間達1年。

帶領這項研究的教授馬蒂諾（Adrian Martineau）指出，服用維他命D使氣喘病患需要送到醫院醫治的比率由6%降到3%，需要類固醇治療的氣喘病患每人每年氣喘發作的次數由0.44降到0.28。

不過維他命D並沒有加強肺部的功能，也無法減緩日常氣喘的症狀。

研究人員表示，目前並不清楚服用維他命D是否只對缺乏維他命D的氣喘病患有益，未來需要進一步研究。

馬蒂諾說，氣喘病人應繼續服用醫生開立的藥物，再搭配維他命D，不宜停用醫生處方藥。

氣喘是英國日益嚴重的健康問題，每11人就有1人每天需要接受治療，英國秋季與冬季時經常不見太陽，醫師建議民眾攝取維他命D。1050906

(中央社)