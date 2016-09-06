王菲終於出關？年底開唱票價傳飆破3萬

王菲今年底將開唱。（圖／本報系資料照片）

天后王菲近年來生活低調，就算與謝霆鋒復合，兩人也都很默契避談。而王菲今年底開唱消息出爐後，網上各式各樣假消息流傳，但現在又有傳9日王菲將舉辦演唱會記者會，屆時許多消息都會出爐，不過現在有香港媒體就報導，王菲年底這場演唱會，最貴票價大約是7千人民幣(約3萬5台幣)！，

王菲相隔五年終於再復出舞台，她將在年底於上海舉辦演唱會，早前網上還有不少版本流傳，但都遭她經紀人否認。先前有傳阿里巴巴更砸1.6億人民幣標到演唱會主辦權，可也都僅於傳聞，現在又有傳她9日會有記者會，屆時還會公布直播網路商，香港《東方日報》也報導，指這場演唱會最貴票價恐要價7000人民幣(約3萬5台幣)、最便宜也少說要1000人民幣(約5千台幣)。

不過許多歌迷認為女神終於「出關」，不論如何都要搶到票，因此也有不少人已經開始擔心黃牛問題。至於王菲是否有機會和女兒竇靖童合唱？據悉雖然王菲相當力挺女兒演藝事業，可「母女對唱」恐還不在她打算內，先前還傳有廣告商捧著天價盼母女倆能合作拍廣告，可仍遭王菲回絕，不難看出她立場堅定。

只是王菲這場演唱會資訊至今仍無官方公布，連她經紀人陳家瑛先前都曾在微博表示仍在籌備階段，也強調不論如何演唱會都只有「一場」，但9日是否真會有記者會，不少網友還是抱持懷疑態度。

(中時電子報)