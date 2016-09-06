印度富豪趴之後，台北君悅9／21再辦大型慶生趴

廣州柏悅酒店「 悅軒 」義大利餐廳主廚Vincenzo Gatti，將來台為「托斯卡尼之夜」掌杓。(圖／台北君悅酒店)

泰國的歌劇美聲流行天團「FIVERA」，演唱技巧精湛深厚。(圖／台北君悅酒店)

繼日前辦完印度百大富豪的超級慶生派對之後，為歡慶營運26週年，台北君悅酒店將於9月21日酒店生日當天晚間舉辦「托斯卡尼之夜」大型餐酒會，由廣州柏悅酒店「悅軒」義大利餐廳主廚Vincenzo Gatti客座掌杓，並邀請臺灣旅美鋼琴家陳毓襄登台演出；以及近年於中、港、新、泰等地引起熱烈迴響的「歌劇式美聲流行」（operatic pop）樂團「FIVERA」獻藝。台北君悅酒店藉由結合音樂與美食的跨界盛會，展現酒店對風雅時尚與精緻佳餚的獨特品味。

為了與更多民眾分享生日的喜悅，台北君悅酒店特別邀請與酒店同樣是1990年9月出生之壽星，在酒店生日當（21）天午間於凱菲屋用餐，即可享有5折優惠（必攜帶身份證或相關證明資料）。

在義大利出生成長的Vincenzo Gatti已有20年廚藝經驗。對料理具有豐沛創意與熱情的Gatti主廚，自義大利取得廚藝訓練文憑後，即遠赴德國、荷蘭與杜拜等國展開其廚藝生涯，而秉持對東方文化的興趣，他自2008年起移居中國，並於2010年協助其任職之餐廳榮獲「最道地義式餐廳」之殊榮肯定。

Gatti於2015年被延攬至廣州柏悅酒店擔任「悅軒」義式餐廳之主廚後，不僅大力分享其多年廚藝經驗，更帶領團隊不斷努力，誓言將最道地的義式料理帶給更多民眾；以「義大利文化」代言人自許的Gatti主廚感性地表示，義大利是他的故鄉，義式料理是他的靈魂，他會投入全部的靈魂，將一生的光陰奉獻給他最愛的故鄉。

至於旅美鋼琴家陳毓襄，1993年以最年輕參賽者之姿，在全球矚目無年齡限制的波哥雷里奇國際鋼琴賽中獲得首獎，從此驚座四方，走上國際樂壇。師承波哥雷利奇（Ivo Pogorelich）與拜倫堅尼斯（Byron Janis）的陳毓襄，不僅曾獲得美國五十州鋼琴比賽少年組及青少年組雙料冠軍，亦獲得柴可夫斯基國際音樂賽總決賽的最佳才華及最佳藝術桂冠獎，以及俄國浦羅柯菲夫國際鋼琴賽季軍等國際重大鋼琴競賽之重要獎項。

演奏邀約不斷的陳毓襄，無論是著名的紐約林肯中心、洛杉磯音樂中心、華盛頓的甘迺迪演藝中心、莫斯科音樂院的大音樂廳及北京國家大劇院等場地，均有其登台演奏的足跡。本次陳毓襄應台北君悅酒店之邀，於9月21日晚間之「托斯卡尼之夜」演出，相信將以其行雲流水的天籟琴音，為現場帶來令人如癡如醉的動人之韻。

來自泰國的歌劇美聲流行天團「FIVERA」，由演唱技巧精湛深厚、外表帥勁美貌的男女歌手組成。成軍雖然只有3年，但深厚的演唱技巧與令人矚目的俊美外表，不僅吸引眾多粉絲，更多次於泰國、新加坡、香港與中國大陸等地演出。

台北君悅酒店總經理柯善沐透露：「『FIVERA』是泰國相當知名的表演團體，希望能透過這次邀請他們來台獻藝，讓民眾了解泰國除了美食與文創之外，在藝術表演方面也相當令人激賞。」

本次FIVERA受邀來台，除將於9月21日午餐時段於凱菲屋演唱之外，亦將於當日晚間假凱悅廳舉辦之「托斯卡尼」餐酒會、翌（22）日下午於酒店二樓露台、晚間於寶艾西餐廳義大利晚宴分別帶來令人驚豔的演出。

21日晚間於凱悅廳舉行之「托斯卡尼之夜」，套餐每份新臺幣4,800元，22日晚間寶艾西餐廳義大利晚宴每份新臺幣3,200元，以上價格皆須外加一成服務費。

(工商)