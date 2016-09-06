兄死父入獄 焦糖哥哥不婚照顧中度智障姊
「焦糖哥哥」陳嘉行從兒童台出道，個性陽光開朗的他，其實有個隱藏的曲折身世，不僅被酗酒濫賭的爸爸家暴，還要幫忙分擔照顧中度智障的姊姊，不過他靠忙碌工作和閱讀名人傳記，才漸漸走出傷痛。
據《蘋果日報》報導，焦糖哥哥念小學時，父母就離婚，印象中的爸爸愛發酒瘋又嗜賭，還曾因賭博入獄，所以媽媽獨自工作扛家計，他還陪著媽媽賣過玉蘭花，也去火鍋店幫忙洗碗，看到她這麼辛苦，焦糖哥哥也希望能快點長大，幫忙分擔家計，終於在兒童台出道，卻只有2萬元收入，但每月支出需要3萬元，讓他一度只好借錢度日。
其實，焦糖哥哥本來有個哥哥，但小時候因為爸爸睡著時，誤把年幼的哥哥拿來墊腳而夭折，他的姊姊則是不小心被電風扇勾到摔倒，成了中度智障，所以他不僅要照顧母親，還要幫忙照料姊姊的生活，因此他也打算終身不婚，一輩子照顧姊姊。
雖然他現在能坦然面對一切，不過他也曾對人生有負面想法，最後靠著忙碌工作與閱讀名人傳記，才漸漸走出低潮，如今他離開兒童台創業，並和友人投資經營「越廚」餐廳，月入約30萬元的他，打算接媽媽和姊姊一起同住，「我會一直努力，絕對不會讓她們走投無路」。
(中時電子報)
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