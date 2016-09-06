UN人權首長轟民粹政客 點名川普

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聯合國人權事務最高官員齊德今天嚴詞抨擊大搞民粹的政客，其中包括美國共和黨總統候選人川普和荷蘭極右派自由黨黨魁懷爾德斯；齊德更呼籲採取行動，阻擾這些「危險的政治狂想家」。

聯合國人權事務高級專員齊德（Zeid Ra'ad al-Hussein）在海牙演說表示，他是穆斯林，他的角色就是在「世界各地捍衛並促進每個人的人權」。

齊德於總部設在海牙的「和平、公正暨安全基金會」（Peace, Justice and Security Foundation）的開幕典禮上說：「我也發怒了，主因懷爾德斯（Geert Wilders）的謊言和半真半假陳述，以及操弄恐懼。」

荷蘭明年3月將大選，懷爾德斯所屬的自由黨（Freedom Party, PVV ）上月發表競選政見，承諾他當選後將「關閉清真寺、伊斯蘭學校，並禁止可蘭經。」

目前在民調中取得遙遙領先的PVV，還矢言將關閉邊境、關閉尋求庇護人士中心、禁止穆斯林國家移民，以及禁止穆斯林婦女載頭巾，以扭轉荷蘭的「伊斯蘭化」。

齊德砲轟PVV的各項提案，並表示懷爾德斯與美國共和黨總統候選人川普、匈牙利總理奧班（Viktor Orban）、法國民族陣線（FN）主席瑪琳雷朋（Marine Le Pen）和英國主張脫歐大將、英國獨立黨黨魁法拉吉（Nigel Farage）有許多的共通點。

他還說，他們與伊斯蘭國（IS）一樣，信奉類似的意識形態。1050906

(中央社)