賴清德啟程訪美14日返台

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(中央社記者張榮祥台南6日電）台南市長賴清德今天啟程訪美，14日返台。市府表示，台南和聖荷西市明年締結姐妹市40年，市長此行目的是參訪聖荷西市。

賴清德這次訪美，行程除參訪聖荷西市外，也將拜會加州州長參選人江俊輝財務長及帕莎蒂娜市長TerryTornek、聖荷西市長山姆．里卡多（SamLiccardo）。

市府表示，台南和聖荷西市於1977年4月締結為姐妹市，當時台南市長是張麗堂，歷任市長蘇南成、施治明、張燦鍙、許添財都曾拜會聖荷西市。

明年是台南和聖荷西市締盟40年，賴清德將邀請聖荷西市長SamLiccardo明年組團訪問台南，共同慶祝兩座城市締盟40週年慶。

另外，賴清德也將參訪帕莎蒂娜市府、尼克森圖書館、聖荷西市會展中心及行動醫療車等，預定9月14日返台。1050906

(中央社)