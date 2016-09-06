華信台中直飛無錫 30日起加大機型
華信航空台中直飛無錫航線，自30日起將加大機型，由原先的104人座E190，改為波音B737-800，比原先提升5成的座位數。
華信航空指出，蘇州、無錫、昆山一帶約有3400多家台商，其中不少企業在無錫、台中兩地都有設廠，台中直飛無錫航為週五、週日的週末航班，特別符合台商幹部、眷屬探親、休假的需求。
華信航空表示，無錫位於江蘇省南部，工農漁業發達，同時也是一座繁華的現代化城市，素有小上海之稱，從台灣只要搭乘2小時飛機即可抵達。
此外，華信航空自9月起特別規劃無錫、寧波、杭州3航點搭配，推出5天4夜、6天5夜的旅遊行程，帶領旅客輕鬆暢遊江南美景。1050906
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。