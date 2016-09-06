華信台中直飛無錫 30日起加大機型

我要評比

華信航空台中直飛無錫航線，自30日起將加大機型，由原先的104人座E190，改為波音B737-800（圖），比原先提升5成的座位數。（華信航空提供）中央社記者廖壬楷傳真 105年9月6日

華信航空台中直飛無錫航線，自30日起將加大機型，由原先的104人座E190，改為波音B737-800，比原先提升5成的座位數。

華信航空指出，蘇州、無錫、昆山一帶約有3400多家台商，其中不少企業在無錫、台中兩地都有設廠，台中直飛無錫航為週五、週日的週末航班，特別符合台商幹部、眷屬探親、休假的需求。

華信航空表示，無錫位於江蘇省南部，工農漁業發達，同時也是一座繁華的現代化城市，素有小上海之稱，從台灣只要搭乘2小時飛機即可抵達。

此外，華信航空自9月起特別規劃無錫、寧波、杭州3航點搭配，推出5天4夜、6天5夜的旅遊行程，帶領旅客輕鬆暢遊江南美景。1050906

(中央社)