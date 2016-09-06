馬哈地安華握手 媒體：大馬政治新契機
馬來西亞反對黨領袖安華昨天下午出庭應訊，前大馬首相馬哈地意外現身，兩人相互握手致意，大馬媒體認為這是大馬政治新契機。
昨天下午，馬來西亞高等法庭針對安華提出挑戰2016年國家安全理事會法令合法性的訴訟案開庭，目前在獄中服刑的安華出現在法庭後，馬哈地（Tun Mahathir bin Mohamad）意外現身，兩人甚至還破冰握手，象徵政治和解。
高庭法官近期內會針對是否批准安華所提出的臨時禁令申請，以禁止政府落實這項法令進行裁決。換句話說，一旦大馬高庭批准並發出臨時禁令，大馬政府就必須暫停落實國安法。
安華曾擔任馬哈地副首相，惟在1990年代末期因政治理念不合，且安華因案被定罪、入獄服刑。而安華出獄後率領成立的公正黨，與其他兩大在野黨行動黨與伊斯蘭黨組成人民聯盟，在過去兩屆全國大選都獲得歷史性突破，打破執政黨國民陣線在國會下議院長期壟斷2/3議席的優勢。
兩位昔日的政敵放下歧見，這次握手被大馬媒體視為新政治聯盟契機，以對抗近期因政治獻金醜聞纏身的大馬首相納吉。1050906
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。