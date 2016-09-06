馬哈地安華握手 媒體：大馬政治新契機

馬來西亞反對黨領袖安華昨天下午出庭應訊，前大馬首相馬哈地意外現身，兩人相互握手致意，大馬媒體認為這是大馬政治新契機。

昨天下午，馬來西亞高等法庭針對安華提出挑戰2016年國家安全理事會法令合法性的訴訟案開庭，目前在獄中服刑的安華出現在法庭後，馬哈地（Tun Mahathir bin Mohamad）意外現身，兩人甚至還破冰握手，象徵政治和解。

高庭法官近期內會針對是否批准安華所提出的臨時禁令申請，以禁止政府落實這項法令進行裁決。換句話說，一旦大馬高庭批准並發出臨時禁令，大馬政府就必須暫停落實國安法。

安華曾擔任馬哈地副首相，惟在1990年代末期因政治理念不合，且安華因案被定罪、入獄服刑。而安華出獄後率領成立的公正黨，與其他兩大在野黨行動黨與伊斯蘭黨組成人民聯盟，在過去兩屆全國大選都獲得歷史性突破，打破執政黨國民陣線在國會下議院長期壟斷2/3議席的優勢。

兩位昔日的政敵放下歧見，這次握手被大馬媒體視為新政治聯盟契機，以對抗近期因政治獻金醜聞纏身的大馬首相納吉。1050906

(中央社)