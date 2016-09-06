拍婚紗照秘境 台北花卉試驗中心

台北市工務局今天說，台北拍婚紗照私密地點，許多民眾選擇赴擎天崗拍婚紗照，但位在仰德大道4段的花卉試驗中心，占地4公頃，內部除有賞花區和可愛造景外，更是拍照祕境。

花卉試驗中心內除有美艷花朵外，每個季節都有不同風情，夏天楊桐樹灑落的艷陽光點，晚秋奼紫嫣紅的楓葉，冬天難得一見的櫻花雨。

工務局表示，占地4公頃的花卉試驗中心，平日除是民眾賞花踏青的好去處，也規劃各類賞花區，依各主題種植不同植物並搭配造景，無論四季或晨昏，花卉試驗中心都會隨時替新人化身成最幸福的花園。

公園處花卉試驗中心主任張栴榕說，歡迎新人來園區拍攝婚紗，但希望拍攝時可遵守規定，不要為取景而攀爬樹木，造成樹木損傷，也導致危險，園區常會撿到拍婚紗用的化妝包或工具，呼籲遊園民眾注意隨身物品。

工務局說，許多曾到園區拍攝婚紗的新人都反映，朋友推薦拍婚紗照到花卉試驗中心取景，沒想到市區也有這麼美麗、優雅的地點，內部風景優美、幅員遼闊，下次還要抽空到此一遊，更會推薦給身旁新人。

公園處表示，歡迎民眾攜家帶眷到園區遊玩，更希望成為新人們拍婚紗照取景的好處所，花卉試驗中心地址為仰德大道4段175巷32號，開放時間為上午8時至下午5時，免費參觀。1050906

(中央社)