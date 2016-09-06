南投竹山街頭混戰 打人砸車傳槍響
南投縣竹山鎮一群青少年到雲林縣斗六市唱歌、喝酒，疑與當地人衝突，對方事後追到竹山打人、砸車、開槍，警方偵辦中。
一群黑衣青少年昨天清晨在竹山鎮一處民宅前聚集聊天，5、6輛汽車突然快速駛到民宅前急煞，每輛汽車都衝出多名男子，聊天的青少年見苗頭不對鳥獸散，還有人持棍棒砸停放民宅前汽車、機車，現場還傳出「砰」聲響。
案發影片被上傳到社群網站臉書（facebook），一名男子被押進汽車後車廂帶走，被毆打的青少年隨後報案。警方初步調查，衝突原因疑為22歲余姓男子到斗六一家KTV唱歌、喝酒時，與當地人馬衝突，余姓男子返回竹山後，對方人馬當天清晨也追到竹山尋仇。
警方表示，余姓男子被打得癱軟在地，而遭押走的辛姓男子昨天中午已被釋放，凶嫌到場持改造手槍擊發一顆鋼珠彈，目前已根據被毆打青少年說詞及監視器拍攝的車牌號碼，查出特定犯嫌身分，今天上午前往雲林查緝相關涉案犯嫌到案。1050906
(中央社)
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