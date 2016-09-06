陳副總統闢謠 台梵邦誼良好永續

梵蒂岡與中國大陸外交部門近日先後表達願意改善關係，引來對台梵邦誼的揣測。正訪問梵蒂岡的副總統陳建仁說，台梵關係只有當事人最清楚，雙方仍維持「良好永續」的關係。

陳副總統於4日與教廷國務院長帕洛林（Pietro Parolin）會面，雙方對話約20分鐘，談到合作交流、高階人員互訪、彼此援助等事務。

雙方也提到台灣所關切的梵蒂岡與中國大陸對話議題。

陳副總統今天受訪時表示，他身為天主教徒，瞭解世上教友都應該「同歸一牧，同屬一棧」，也就是歸於教宗牧養，中國大陸有1200萬名教友，希望他們也能像台灣一樣有信仰自由、神父能自由傳教、主教能獲得教宗派任和祝福。

陳副總統表示，帕洛林當時回應「謝謝我們有這樣的瞭解，能體會教宗用心良苦」，並說與中國大陸的對話「是在教會事務方面」。

今年媒體和評論文章數度指梵蒂岡與中國大陸組成工作小組，試圖解決彼此在宗教事務上的歧異，雙方外交部門近期更先後公開表達願意改善關係，引來對台梵邦誼的揣測。

對此，陳副總統說，「台梵關係只有當事人最清楚」，學者專家看到片段資訊而有想法要表達，政府會參考，但此行再次確認了台梵雙方有很多合作計畫在進行、高層也多有對話，「多多少少透過這次訪問跟大家講，實際上還是維持良好的、永續的關係」，而且台梵有共享的核心價值。

他說，帕洛林和教宗方濟各（Francis）都很感謝台灣特使團來參加封聖彌撒，也祝福台灣、為台灣祈禱。

此外，梵蒂岡近期宣布新設人道救援部，陳副總統說，台梵在此領域本就熱切合作，台灣在全民健康保險、醫療、公共衛生、防疫等方面都很有經驗，未來會再強調這些合作。1050906

(中央社)