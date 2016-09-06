紐時邀穆斯林論布基尼 法總理批偏頗
法國總理瓦爾斯（Manuel Valls）今天抨擊「紐約時報」一篇與布基尼泳裝爭議有關的文章，文中提到法國穆斯林女性抱怨穿著布基尼時遭到歧視，甚至「迫害」。
瓦爾斯在法語版「哈芬登郵報」（The HuffingtonPost）寫道，這篇2日刊登的文章，「描繪了無法令人接受的法國形象，因為觀點都是不正確的」。
紐時記者德勒莫（Lillie Dremaux）邀請歐洲穆斯林婦女對布基尼爭論發表看法，吸引1000多則留言。
一名留言者說，她「害怕有天必須在衣服佩戴黃新月，像是不久前猶太人佩戴大衛之星」。另一人說：「有鑑於我們遭受到的許多迫害……法國穆斯林婦女有足夠理由可在美國申請庇護。」
瓦爾斯強烈反對「這位記者引述的穆斯林婦女說法，說明她們遭到噤聲並描述法國壓迫她們」。
這位社會黨總理上月因為表示布基尼顯然是在「束縛女性」而飽受抨擊，他今天在哈芬登郵報文章重申他的立場。
瓦爾斯批評外國媒體指控世俗化的法國尋求「妨礙穆斯林奉行信仰的自由」，他反擊說：「這正是我們在爭取的自由。」
瓦爾斯認為有些留言的「觀點嚴重曲解」，他說，這些言論透露布基尼代表「婦女解放工具」，他舉例，一名留言者說，她的姊姊「終於可以跟著小孩在海灘玩耍，而不是坐在樹陰下」。
另一人說，「戴面罩不代表被男人束縛……這代表身體與婦女的再度適應」。瓦爾斯寫道，這些婦女的說法都暗示「完全接受男權主義」。
瓦爾斯又說：「在法國，我們的看法正好相反……婦女不得受到任何一丁點的支配。認為婦女不應出現在公共場所正是男權主義。」（譯者：中央社張曉雯）1050906
(中央社)
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