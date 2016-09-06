民雄運動公園陽光草坪 休閒好去處
嘉義縣民雄運動公園增建占地1.5公頃的陽光草坪，正進行填土整地，明年起陸續設置步道、多年生灌木花草和長青體適能運動中心，提供鄉親一處休閒遊憩好去處。
嘉義縣政府今天表示，民雄鄉境內有國立中正大學及嘉義大學民雄校區、私立吳鳳科技大學與民雄、頭橋工業區，又緊鄰大埔美精密機械園區1、2期，街廓發展愈趨熱絡，並已逐漸向外延伸、拓展。
位於民雄國中對面的運動公園，1987年第1期公共設施用地取得後，陸續完成籃球場、游泳池、網球場與溜冰場，縣長張花冠實地了解各項設施使用現況後，決定透過城鎮風貌計畫，爭取中央補助經費，闢建1.5公頃陽光草坪。
陽光草坪基地現址因地勢低窪，正進行填土工程，10月底可填至設計高度，後續除了興建長青體適能運動中心、步道及植栽灌木花草外，全區不再施作硬體建物，並鋪築大面積草皮與綠美化植栽。
嘉義縣政府指出，陸續充實運動公園休閒功能，符合鄉親對休憩場所的期待，提供鄉親一處休閒遊憩好去處。1050906
(中央社)
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