國際肯定貓熊保育有成 中國大陸不領情

中國大陸的國寶貓熊，因保育有成，從「瀕危」名單轉列「易危」，不過中國大陸有關單位卻說，貓熊的生存仍岌岌可危，強調貓熊仍是瀕危，絕非危言聳聽。

「洛杉磯時報」（LA Times）報導，國際自然保育聯盟（IUCN）4日發表報告，由於中國大陸嚴格禁絕濫捕濫殺，並積極復育貓熊的棲息地，貓熊在中國大陸西南地區的數量，由2004年的1596隻增加至2014年的1864隻。

因數量的明顯增加，IUCN決定，貓熊由瀕危（endangered）改列易危（vulnerable）物種，不過仍提醒別過度樂觀，尤其氣候變遷因素，未來80年貓熊的天然竹林棲息地可能減少超過35%，如此也可能導致貓熊數量減少。

雖然IUCN肯定中國大陸的復育有成，但是中國大陸卻不領情，並說貓熊的生存仍岌岌可危。中國大陸國家林業局（the State Forestry Administration）發表聲明說，貓熊棲息地因人為與天然因素仍支離破碎。

林業局聲明說，若調降貓熊的保育等級，將造成無法改變的損失，過去保育貓熊的成就也將前功盡棄，因此有必要持續維持瀕危等級，絕對不是危言聳聽。

境外贈送或租借貓熊是中國大陸拓展外交關係的方式之一，2008年12月23日，中國大陸也曾贈送台灣一對貓熊「團團」與「圓圓」，2013年7月6日生「圓仔」，是首隻在台灣出生的貓熊。1050906

(中央社)