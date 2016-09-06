中橫慈恩段坍方路斷 預計傍晚搶通

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中橫公路台8線137.1公里慈恩路段，4日發生上邊坡岩盤滑動坍方，造成道路中斷；公路單位派機具人員搶修，因天候狀況不佳，搶修作業困難，預計6日下午5時搶通。（新城分局提供）中央社記者李先鳳傳真 105年9月6日

中橫公路台8線137.1公里慈恩路段，4日發生上邊坡岩盤滑動坍方，造成道路中斷；公路單位派機具人員搶修，因天候狀況不佳，搶修作業困難，預計今天下午5時搶通。

交通部公路總局第四區養護工程處洛韶工務段表示，山區因連日豪雨土石鬆軟，造成台8線137.1公里慈恩路段上邊坡落石坍方，阻斷交通。

為維護用路人行車安全，已緊急封閉道路管制交通，封閉管制路段為116.45至153.2公里，即關原至洛韶路段。

經洛韶工務段增派機具人員搶修，因上邊坡仍有大量破碎岩層未清除，仍持續坍落，並且山區午後霧氣迷濛視線不佳，搶修作業倍加困難。原預定5日搶通，將延至今天下午5時，如有提前或延後，將隨時發布最新狀況。

公路總局呼籲用路人，近期地震、強降雨頻發生，行駛山區道路應事先作好行程規劃，強降雨期間避免進入山區公路，確保行車平安。1050906

(中央社)