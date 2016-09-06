注意防曬 3縣市紫外線達過量

我要評比

(中央社記者余曉涵台北6日電)根據環保署空氣品質監測網的紫外線預報頁面顯示，今天全台各地的紫外線預報指數為高量至過量級，提醒民眾要注意防曬。

根據行政院環境保護署的空氣品質監測網的紫外線預報頁面顯示，今天各地的紫外線預報指數都偏高，花蓮、台東及澎湖3個縣市達到過量級指數。其他縣市紫外線指數也為高量級。

環保署說，過量級地區民眾在外曝曬20分鐘，高量級地區民眾在外曝曬30分鐘左右，就有可能遭到曬傷，提醒民眾出門要做好防曬，早上10時至下午2時期間要減少外出的機會。

空氣品質方面，今天全台各地及外島地區空氣污染指標(PSI)為良好至普通等級，指標污染物為為臭氧；細懸浮微粒(PM2.5)指標為低等級。1050906

(中央社)