戴波特羅世界排名142 勇闖美網8強
阿根廷名將戴波特羅今天出戰美國網球公開賽16強賽，奧地利對手提姆中途因傷退出，世界排名第142的前美網冠軍戴波特羅，成為25年來挺進美網男單8強中世界排名最低球員。
戴波特羅（Juan Martin del Potro）今天以6比3、3比2領先時，大會第8種子提姆（Dominic Thiem）因右膝受傷喊傷停，沒多久後決定棄賽。
根據路透社，23歲的提姆解釋說：「我有些水泡問題，或許因為代償作用，膝蓋開始痛。」「我幾個小時後會去做核磁共振（MRI），到時才知道詳細狀況。」
根據法新社，27歲的戴波特羅說：「沒人想以這種方式獲勝。我希望多明尼克（提姆）迅速恢復，因為他前途大好。」
2009年美網封王的戴波特羅先前因為左腕動刀3次，今年稍早被逼到瀕臨退休邊緣，如今重振旗鼓，勇闖美網8強。
戴波特羅接下來將迎戰大會第3種子瑞士好手瓦林卡（Stan Wawrinka），爭奪4強門票。（譯者：中央社盧映孜）1050906
(中央社)
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