阿沁女團月薪不到22K 生活費靠預支

女團不好當，今天出道的TPI CoCo Girls由樂團F.I.R.吉他手阿沁斥資新台幣千萬元打造，但她們受訪時說，目前平均月薪不到22K，須兼副業才能生活，有時生活費還得先預支。

TPI CoCo Girls擔任中華民國紅心字會「親親寶貝公益大使」，呼籲踴躍樂捐，幫助更多弱勢孩童獲助學金及營養餐費補助，讓孩子無後顧之憂成長。

阿沁近年致力於推廣流行音樂教育，砸下新台幣3000多萬元成立的TPI練習生計劃行之有年，已讓不少練習生陸續發片出道。今年TPI成立限定女團TPI CoCo Girls，10名成員平均年齡20歲，能歌善舞會創作，其中成員安柏還是阿沁老婆花花的妹妹。

團體有10名成員，出席通告、活動費用都須平攤，她們說，目前1個月薪水都不到22K（2萬2000元），還要加上副業才能勉強應付生活，有時還須先向阿沁借錢應急。

成員奎丁說，她還要負擔家庭生計，很努力做直播賺錢，但每月薪水不穩定，像這個月的房租，可能要等下個月再一起付了。

台灣團體難發展，被問到會不會壓力很大？隊長波波蓁樂觀回應，「這樣反而不會有壓力，因為最壞就是這樣了，但我們有可能會更好。」但為不讓家人擔心，已設好停損點，「我跟他們說好，給我5年的時間。」

談到老闆兼老師阿沁，成員異口同聲表示，阿沁平時都很關心她們，從未大聲罵過她們，只要求團員一定要注意禮貌與態度。不過，身為女團仍需維持一定形象，成員笑說，阿沁有時看到她們會提醒「該減肥了」。1050906

(中央社)