G20杭州公報 促稅收自動情報交換
G20高峰會5日通過「20國集團（G20）領導人杭州峰會公報」，敦促推動國際稅收透明，宣示最遲在2018年前實施稅收自動情報交換標準。
2016年G20峰會由中國大陸主辦，大陸國家主席習近平於峰會閉幕後的中外記者會上宣布，會議通過杭州公報。人民網今天清晨刊出公報內容。
根據公報，會議表明繼續支持國際稅收合作，以建立全球公平和現代化的國際稅收體系並促進成長。
G20國家呼籲所有尚未承諾採納稅收情報自動交換標準的相關國家，包括所有金融中心和轄區，儘快作出承諾，最遲在2018年前實施自動情報交換標準，簽署並批准多邊稅收行政互助公約。
G20峰會核可關於識別在稅收透明度方面不合作轄區的客觀標準建議。要求在2017年6月前報告各轄區在稅收透明度上的進展，以便經合組織在2017年G20峰會前準備一份尚未在落實國際稅收透明度標準上取得滿意進展的轄區名單。對列入名單的轄區將考慮制定防禦性措施。
公報聲明，非法資金流動對各國經濟都會產生巨大負面影響，將繼續推進相關工作。中國大陸承諾為此成立一個旨在開展國際稅收政策設計和研究的國際稅收政策研究中心。1050906
(中央社)
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