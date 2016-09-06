里約帕運 陸輪椅擊劍選手榮靜掌旗
里約帕拉林匹克運動會中國大陸代表團5日宣布，輪椅擊劍選手榮靜將在里約帕運開幕典禮擔任中國大陸代表團掌旗官。榮靜曾在2012年倫敦帕運奪下女子擊劍金牌。
新華社報導，中國大陸代表團當地時間5日在里約帕運選手村舉行升旗儀式後，宣布由榮靜擔任開幕典禮掌旗官。
現年27歲的榮靜談到擔任掌旗官時說，覺得很光榮，也是很神聖的責任。她表示，自己只是無數身障人士或身障運動員中的一個，「我像他們一樣，都有一顆樂觀向上的心吧！」
榮靜出生在江蘇省沭陽縣一個普通農民家庭，因小兒麻痺而右腿行動不便。目前就讀於連雲港廣播電視大學的她，2004年進入江蘇省輪椅擊劍隊，身為中國大陸輪椅擊劍隊選手，她的主項為銳劍和鈍劍。
她在2012年倫敦帕運奪下輪椅擊劍女子銳劍團體金牌，2015年以來共7度參加國際賽事，獲得6面金牌。
里約帕運即將在7日登場，榮靜將從14日開始參加鈍劍個人、鈍劍團體與銳劍團體的比賽。1050906
(中央社)
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