美網女單 大威無緣晉八強
捷克網球女將普里斯科娃（Karolina Pliskova）今天擋下大威（Venus Williams）所有反撲機會，以4比6、6比4、7比6（3）贏球，晉級美國網球公開賽8強。
路透社報導，這場比賽開始後，球迷的話題仍圍繞在4強賽能否再看到大威與小威（Serena Williams）姐妹對決，隨著大威輸球，姐妹間第5度對決也告破滅。
24歲的第10種子普里斯科娃贏球後，將對上波蘭的德拉旺絲卡（Agnieszka Radwanska）或克羅埃西亞的柯紐赫（Ana Konjuh），然後可能還需再擊敗小威，才能挺進生涯首度的大滿貫決賽。
法新社報導，普里斯科娃過去從未在主要網賽闖入第3輪，這次已創下最佳成績；36歲的大威原本則是尋求成為最高齡打進美網8強的選手。
普里斯科娃說：「我做了準備對上大威，而且預期會有場硬仗，因為所有人都會幫她加油。」
對無法在第3盤第10局對手發球時扭轉決勝點，大威倒是看得很開。她說：「她（普里斯科娃）有很棒的發球局，打出很棒的一擊，我也有漂亮的防守反擊，我已盡力了。」1050906
(中央社)
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