《塞上江南 神奇寧夏》攝影展 9／7起免費參觀
由臺灣攝影家交流協會、寧夏回族自治區攝影家協會、中國臺灣網聯合主辦的《塞上江南神奇寧夏》攝影展，將於2016年9月7日在新北市政府文化局板橋435藝文特區萬板館、華翠館、光復館展出。本次展覽持續到9月17日，展出地點在板橋區中正路435號(需從433巷進入)，市民可免費觀展。
本次影展的開幕式將於9月10日下午兩點舉行，同時舉辦回族風情畫、人像攝影比賽、現場觀眾穿著回族服裝體驗之留影活動，敬請期待。
據悉，本次攝影展作品展現了寧夏的風光、人文及經濟建設、特色產業等發展成就，兩岸的攝影家用相機記錄下他們眼中的寧夏，水繞沙丘天下絕的沙湖、最神秘的沙漠、巍峨的賀蘭山脈、還有古樸淳厚的回族姑娘盡在《塞上江南 神奇寧夏》攝影展。
(中時電子報)
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