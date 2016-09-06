台中7期新豪宅 超跑驗屋一次過關

「精銳音悅廳」公共空間是由半島酒店專屬設計團隊、排名世界前3大的美國BBG建築事務所量身打造設計。（盧金足攝）

「精銳音悅廳」與台中國家歌劇院近在咫尺，特別以音樂概念發想規畫。（盧金足攝）

「精銳音悅廳」位在「台中名人道」的市政北二路上，是7期豪宅群聚的精華區。（盧金足攝）

連游泳池都有音樂的元素，藝術就在生活中。（盧金足攝）

被譽為「世界9大新地標」的台中國家音樂廳正式啟用，讓附近的建築物也享受「樂音處處飄！」（盧金足攝）

精銳建設7期豪宅代表作「精銳音悅廳」完工交屋，藝術性加上扎實工法，吸引很多金字塔級消費者來購屋，但有財力的客戶，對建造水準和規格，有建商口碑加持並不擔心，「屋內情況連看都不用了！」而是直接開著心愛的超跑，試開停車場的車道，是否通過超跑低底盤的考驗，由超跑驗屋，「一次就過關！」

除了國際競圖的公共建設，台中市豪宅近年來也紛紛請來國際級建築大師設計，挑戰頂級豪宅的尺度，精銳建設7期豪宅代表作「精銳音悅廳」完工交屋，這棟鄰近國家歌劇院的限量版豪宅，特別以音樂概念量身訂製打造，耗費3年半，集結精銳20年建築經驗設計精華、美學文化，完成這1棟令人驚艷的藝術水準的作品。

精銳建設副總吳秋涼說，「精銳音悅廳」位在「台中名人道」的市政北二路上，是7期豪宅群聚的精華區，吸引許多名人入住，能與其為鄰而得名。

精銳建設特別找來半島酒店專屬設計團隊、排名世界前3大的美國BBG建築事務所設計公共空間，台北「宏盛帝寶」的3大聯合建築事務所王裕華建築師規畫外觀，燈光設計找來操刀台北故宮、BELLAVITA貴婦百貨的原碩照明陳宇晃，搭配精銳建設施工監造，以國際知名的團隊聯手規畫設計。

「在台灣第1、唯一的作品就是『精銳音悅廳』！」躋身國際重量級建築事務所BBG，以精緻頂級豪宅、飯店和大型都市計畫等作品聞名，擅長結合、反映各地特有文化於設計中，打造出香港、上海、曼谷半島酒店。

吳秋涼指出，以玻璃音樂珠寶盒的概念呈現1樓大廳，地下室第2門廳及4樓公設，量身訂製Lounge Bar、宴會廳、健身房、游泳池、品酒室、招待所等公設。處處深具巧思，每一個空間都如同為頂級貴族量身訂製的專屬空間。

精銳建設專案經理高鴻麟說，住戶一進大門就可感受「精銳音悅廳」的獨特性，迎賓大門以馬達加斯加石製作出氣勢磅礡的氛圍，挑高7米的大廳融合黑松露石材製的「音樂涵洞」，將水、金、木、石、風等元素轉化為酷炫精緻細節，搭配由國寶級師傅手工打造，從小到0.1公分薄，連起來足以繞建築80圈的金屬簾幕，及藝術家宋璽德大師，專為「精銳音悅廳」創作的「圓舞曲」、「山水」藝術品，空間氣勢磅礡氣派，同時兼具時尚文雅。

不只一樓大廳風格獨樹一幟，在地下一樓的第2門廳，也處處可見獨特性，如玻璃珠寶盒設計的貴賓等候區，延續2樓時尚高貴，讓住戶的家人能夠在此溫暖、舒適等待司機接送。迎賓車道也以現代科技燈光，配上猶如鋼琴鍵的層板設計，愛車就彷如音樂高手，譜出一曲高雅音樂。

住戶也讚賞四樓公設層是Haute Couture概念的伸展台，引導視覺一路欣賞各空間氣派又充滿藝術氣息的設計，如同走在世界知名美術館廊道，巨型圓弧玻璃畫出大橢圓，包覆著多功能的交誼廳及閱覽室。

往左為國際標準規格的健身房，岩石水瀑圍繞的星級豪華泳池，往右可看見時尚吧檯區，住戶可在這喝杯咖啡、品嚐美食，內側會議室以德國檜木打造出奢華空間氛圍，同時具有隱私性，享受私人高檔會所。

走進位在頂樓的Sky Lounge分成星空和天幕兩個獨立空間，若想和家人、親友小酌談心，可以到星空品嘗美酒；若想和孩子、摯友好好看一場球賽同時戶外BBQ，就能預約天幕，度過熱鬧歡樂的夜晚，宛如私人招待所般為VIP住戶的專屬享受。

吳秋涼強調，不僅在內裝用盡心思，精銳建設更將音樂元素徹底融入建築外觀，以創作藝術品的手法，製作不同尺寸的每一根金屬管，打造出高達9米管風琴柱的超大型樂器藝術品，作為「精銳音悅廳」主視覺意象，和近在咫尺國家歌劇院交互輝映，成為台中7期最美的一篇樂章。

(中時)