美國海軍5剋星 大陸2自製武器上榜

2016年8月1日，大陸海軍在東海舉行的實兵實彈對抗演習，鄭州艦發射新型反艦導彈。（新華社）

在美國的全球主義之下，美國海軍在世界海域可說「無所不在」，但這也意味著美國海軍必須面對各式各樣的挑戰，從最低階的戰鬥快艇和水雷，到高科技的反艦巡航導彈。【環球網軍事】引述美國《國家利益》雜誌網站報導，5種武器對美國海軍威脅最大，其中，中國大陸自行研發的2項武器上榜。

1.水雷

水雷是一種非常低階的武器，但也是對美國海軍威脅最大的武器之一。在過去30年裡，數艘美國軍艦遭受水雷襲擊，其中包括巴特勒級護衛驅逐艦羅伯茨號(USS Samuel B. Roberts)，普林斯頓號導彈巡洋艦和的黎波里號兩棲突擊艦。這些被迫退役的軍艦造價達到數十億美元，而水雷的成本還不超過50萬美元。

2.反艦彈道導彈

中國研製的東風-21D和東風-26兩種反艦中程彈道導彈，專門攻擊航空母艦。這兩款導彈都是中國反介入和區域封鎖戰略的重要組成部分，可能會在西太平洋地區建立禁航區。外界預測，中國可能會在某一時間向俄羅斯和朝鮮等國出售相關技術，這些反艦巡航導彈最終會在全世界造成威脅。

3.潛艇

冷戰結束後，美國海軍對反潛作戰的關注程度降低。911事件之後的陸地戰爭進一步削弱了美國海軍的反潛能力。由於沒有對手，S-3反潛機退役，P-3C反潛巡邏機的更換工作被推遲，美國海軍缺乏新型艦載反艦感應系統和反潛武器，反潛經驗也逐步下降。

4.超音速反艦導彈

和潛艇戰一樣，軍艦之間的直接對決在過去25年裡已經退居二線，但現在卻強勢歸來。

中國鷹擊-18反艦巡航導彈的射程達到290英里(467公里)，飛行速度達到2.5-3馬赫。另外，俄羅斯與印度聯合研製的「布拉莫斯」反艦導彈的速度達到3馬赫。

由於鷹擊-18等超音速反艦導彈的射程較高，美國海軍必須擴大監測範圍，提前找到攜帶導彈的水面艦艇或潛艇，然後予以摧毀。如果這些導彈已經發射，那留給美國海軍的應對時間將非常短。

5.定向能武器

雖然雷射武器達到實戰狀態還需要很長時間，但如果潛在對手裝備這種武器將對美國造成嚴重的威脅。美國國防部曾經指出，雷射武器具有許多優勢，包括非常隱蔽，難以被發現，成本較低，速度太快，無法躲避。毫無疑問，俄羅斯和中國都在研究雷射技術。

(中時電子報)