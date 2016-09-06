揭開國民黨新政綱真相 黃智賢：能不能做到才是挑戰

我要評比

國民黨4日舉行第19次全代會，黨主席洪秀柱（中）帶領中常委與同黨立委進場。（中央社）

自由作家黃智賢認為，國民黨新政綱全抓住了國民黨的價值，讓人看到國民黨的反省能力，以及前瞻的氣魄。但是，執行力才是真正挑戰。（圖／取自黃智賢臉書）

國民黨剛開完全代會，訂定了新政綱，最引人注意的就是洪秀柱版政綱中，對於兩岸關係只剩下「九二共識」，沒有了「一中各表」。有綠營痛罵洪秀柱要幫中共消滅中華民國，而自由作家黃智賢今日在其臉書中表示，「這政綱完全抓住了國民黨的價值，而且很真誠。」她並分析，「這政綱沒有問題，但國民黨能不能做得到，這才是艱鉅的挑戰。

黃智賢說，她問了洪秀柱為什麼把「一中各表」拿掉？洪秀柱回應說，她是要在中華民國的憲法基礎上，堅持九二共識。

黃智賢分析，有了對中華民國憲法的堅持，「一中各表」這四個字，就不需要了。在政綱裡再三強調「一中各表」，其實是不必要的；因為「一中各表」只是兩岸分裂下，短期的、階段式的現狀，但政綱是一個長期努力的目標，和行動準則。

黃認為，「一中各表」怎麼可以是目標？「憲法，才能是標竿。」

以下是黃智賢臉書全文：

國民黨政綱的真相

國民黨開了全代會，訂立了新政綱。

可是在全代會之前，媒體就開始不斷的傳出，洪秀柱版政綱，對兩岸關係，只剩下「九二共識」，沒有了「一中各表」。

這可怎麼了得?

這不是背離了馬英九路線嗎?

不是改變了馬英九兩岸8年來的成就嗎?

果不其然，禮拜天下午媒體和網路就開始跑馬，國民黨大老紛紛表態或質疑， 「一中各表」怎麼不見了?

奇特的是，各媒體對於事實的本質，毫不感興趣。

沒有媒體引述國民黨政綱，卻對大老的質疑詳盡引用。

禮拜一的綠色政論，更開始直接痛罵，說洪秀柱要幫中共消滅中華民國。

奇怪了。

綠色政論不是根本就要推翻中華民國嗎?

但只要一碰到要把國民黨戴紅帽子，就會把中華民國搬出來用。

他們是不需要誠實與真相的。

但台灣這個社會總需要一點誠實。

1

但事實的真相是什麼?

上個禮拜，我訪問洪秀柱時，就問她，外界說，國民黨是不是把「一中各表」拿掉了?

她當時回答我，是要在中華民國的憲法基礎上，堅持九二共識。

我一聽就懂了。

有了對中華民國憲法的堅持，「一中各表」這四個字，就不需要了。

因為，憲法當然比「一中各表」這四個字，更有著對中華民國的信念和堅持。

有了憲法，當然「一中各表」的意思，就已經涵蓋在內了。

而「九二共識」，更隱含了「一中各表」，所以根本不需要再提「一中各表」。

更重要的是，在政綱裡再三強調「一中各表」，其實是不必要的。

因為「一中各表」只是兩岸分裂下， 短期的，階段式的現狀。

但政綱是一個長期努力的目標，和行動準則。

你總不能不提出長期的努力目標吧?

「一中各表」，怎麼可以是目標?

憲法，才能是標竿。

而抓住了憲法，你當然有中華民國。

有中華民國，你何須「一中各表」?

而憲法的嚴肅性，位階和定位，當然是「一中各表」的階段性和脆弱，所不能比的。

2

週日晚上，我拿到了國民黨全代會通過的新政綱全文。

看完國民黨經過民主程序通過的政綱後，我想，國民黨會不會真的有救?

最起碼，這政綱完全抓住了國民黨的價值，而且很真誠。

這個政綱，一點問題都沒有，而且抓住了問題，回應了外界的質疑，讓人看到國民黨的反省能力，以及前瞻的氣魄。

這政綱沒有問題，但國民黨能不能做得到，這才是艱鉅的挑戰。

我們就來一個reality check，事實檢驗。

她的題目就是”真誠反省，勇於改革”。

起碼標題就是希望反省。

內容分成「總論」和「各領域的政策綱領」。

總論一開頭就說

“ 坦誠面對失敗，追求再起”。

要”繼續秉持繼往開來的精神，傳承國父孫中山先生的理念。”

要”捍衛中華民國的憲政體制，做好監督施政的角色，發揚臺灣民主光輝。”

第二點是，她要”改革的正能量”

期許自己”如何提出更好的政見內容和主張，以符合社會的期待”。

政綱對黨產，對年輕世代的所有尖銳議題，都沒有閃躲，都有回應。

3

第三點談兩岸關係，提到了連戰和馬英九的貢獻。

“本黨前主席連戰於2005年展開和平之旅，打破兩岸對立，開創兩岸和平新局。馬英九總統主政8年，在中華民國憲法架構下，維持臺海「不統、不獨、不武」的現狀，並以「九二共識、一中各表」為基礎，恢復兩岸協商及深化兩岸交流。國民黨政府不僅有效降低兩岸敵意，更與對岸簽署包括ECFA在內的23項協議，藉此強化並鞏固兩岸互利互惠。”

政綱總論，就直接提到馬英九以『「九二共識、一中各表」』為基礎，建立兩岸和平關係，而且表揚了馬英九的貢獻。

她更提到”蔡英文政府及民進黨至今仍不放棄臺獨黨綱，依然不接受九二共識，兩岸和平已經出現重大變數。”

所以國民黨決心積極”扮演臺海和平與穩定的角色”

所以技術上來說，「一中各表」不是沒有被刪除，而是出現在總綱裡面。

而且，國民決心擺脫以前在兩岸關係的被動處境，要積極開展兩岸關係。

4

總綱之後講到國內外環境和全球經濟狀況。

一句”國民黨必須重新省思自身的定位和理念，建立自己的獨特價值，才能脫離重圍。”

這讓我眼睛一亮。

國民黨總算知道 要有自己獨特的價值，才能存活，而不是跟著民進黨身後搖尾巴。

而我認為最有力的一句話，則是“國民黨的價值，由我們的所作所為定義。”

國民黨真的可以做到，自己定義自己的價值嗎?

這才是考驗。

我怕的是國民黨沒有能力做到。

5

各領域政綱裡的兩岸篇，就是洪秀柱提出，而國民黨全代會通過的兩岸論述了。

我們來看。

第二點是”促進兩岸交流，追求臺海和平”

講得很清楚: 兩岸政策的目標，是要追求台海和平。

然後政綱寫到:”在中華民國憲法的基礎上，深化九二共識。積極探討以和平協議結束兩岸敵對狀態可能性，扮演推動兩岸和平制度化角色，確保臺灣人民福祉。”

就是這段話，被質疑背離了馬英九路線，向中共靠攏。

可是這整段話，有任何不妥嗎?

有甚麼不對嗎?

完全沒有。

哪裡有向中共靠攏?

她開宗明義就說，要在中華民國憲法基礎上，深化九二共識。

這樣哪裡是向中共靠攏?

哪裡是投降?

至於說，是不是背離了馬英九路線呢?

我要問的是，馬英九路線是甚麼?

如果馬英九路線，就是必須要堅持「一中各表」這四個字，必須要堅持「不統不獨不武」這六個字。

那麼我得誠實的說，恆久的堅持馬英九路線，根本背離了憲法路線。

因為「一中各表」和「不統不獨不武」，不能取代中華民國憲法。

所以洪秀柱在政綱裡，直接把兩岸關係拉回中華民國憲法的基礎上，這才能一勞永逸。

馬英九在兩岸關係上做對了許多事，但也做錯了許多事。

觀察政治的人，總不能不能無知且不誠實的說，馬英九路線是完美的，沒有瑕疵的，無須改進的。

身為黨主席，洪秀柱當然可以提出論述。

而她的論述，是簡單的一件事。

不要人治，要法治。

她回歸憲法。

沒有比這樣更對的了。

憲法既承認中國處於分裂狀態，也留下空間讓兩岸可以往來，所以有兩岸人民關係條例。

緊緊抓住憲法，就是承認自己是中國人。

難道21世紀的中華民國，還處處想著人治?

難道一敗塗地的國民黨，還要事事只能依循著馬英九?

那還改革甚麼呢?

如果馬英九，以及之前的黨主席們，通通都沒有犯錯，國民黨怎會頹敗到如今這般田地?

如果國民黨連回歸憲法，都被視為大逆不道，那這個黨的滅亡，可以以秒計算。

6

「一中各表」，是在國家分裂狀態下的一種過渡時期。

難道我國憲法和兩岸人民關係條例，不是處處扣著”國家統一前”這四個字?

「一中各表」是一種短暫的過渡時期，但不可能長期存在。

難道一中各表的位階，可以高於憲法?

所以以憲法作基礎來規範兩岸關係，不但理所當然，而且絕無爭議。

7

洪秀柱端出來的這個政綱，確實勇敢的回應了現實的挑戰，也有著前瞻性。

我唯一的質疑，只是國民黨做不做得到而已，只是洪秀柱有沒有能力做到而已。

比較大的問題，是綠色政論，有沒有臉皮和良心?

是我們這個社會， 願不願意講道理?

(旺報)