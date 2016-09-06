英帕運選手寬衣解帶拍照 展現力與美

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里約帕拉林匹克運動會（Paralympics）即將在7日展開，英國4位帕運選手為「體育雜誌」（Sport）寬衣解帶，拍攝一系列令人驚豔的照片，展現人體的力與美。

根據英國「每日郵報」（Daily Mail）報導，體育雜誌邀請網球明星懷莉（Jordanne Whiley）、游泳選手愛德華茲（Lewis Edwards）、短跑選手伍德華（Bethy Woodward）和健力選手賈瓦德（Ali Jawad）拍攝人體寫真，每周輪流上陣。

27歲的懷莉告訴體育雜誌：「我想向人們傳達，不一定要是模特兒才能拍絕美的照片。」

她說：「我一點都不完美，但是很自在。」「我很健康，而且我認為這才是女性應該努力的。」

懷莉是迄今最成功的英國網球選手，2014年贏得四大滿貫。懷莉罹患罕見的遺傳疾病，成骨不全症。

23歲的短跑選手伍德華（Bethy Woodward）展現令人驚呼的雕塑般身材。伍德華罹患腦性麻痺，2012年倫敦帕運在T37級 200公尺項目時抱走銀牌。

健力選手賈瓦德（Ali Jawad）是本週的體育雜誌人物。出生就少了一雙腳的賈瓦德，16歲時，成為健力選手，期待在里約帕運奪金。

賈瓦德出生於黎巴嫩，6個月隨著父母遷居英國，2009年被診斷出罹患克隆氏症（Crohn's disease），醫生建議退休，但賈瓦德決心證明醫師是錯的。

賈瓦德2010年緊急動刀切除部分小腸，撿回一命，順利參加2012年倫敦帕運。

退役軍人愛德華茲（Lewis Edwards）在首次前往伊拉克的一場車禍中，痛失右手臂。他將自己能夠再度動起來，歸功於運動。愛德華茲也參加哈利王子（Prince Harry）主辦的永不屈服運動會（Invictus Games），並且在2014年摘下4面金牌。1050906

(中央社)