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傷殘退伍軍人運動 催生帕運會

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殘障運動已經有超過百年歷史，第1個聽障運動俱樂部1888年成立於德國柏林。然而直到第二次世界大戰後才廣泛推廣，當時的目的是幫助在戰爭期間受傷的眾多老兵和平民。

根據帕拉林匹克運動會（Paralympics）官網，古特曼醫師1944年應英國政府要求，在史托克曼戴維爾醫院（Stoke Mandeville hospital）開設脊髓損傷中心，復健運動發展成消遣性質的運動後，最後催生出競技性運動。

1948年7月29日倫敦奧運開幕當天，古特曼醫師首度籌辦專屬殘疾運動員的賽事史托克曼戴維爾運動會（Stoke Mandeville Games），成為帕運歷史的里程碑，當時有16名受傷的軍人和婦女參與射箭比賽。荷蘭退伍軍人1952年加入參賽後，國際史托克曼戴維爾運動聯誼會（ISMGF）應運而生。

這些運動賽事催生了帕拉林匹克運動會，第1屆帕運1960年在義大利羅馬登場，吸引來自23個國家的400名選手參賽，自當時起，每4年舉行1次帕運。瑞典1976年舉辦第1屆冬季帕運，與夏季賽事一樣，都是4年舉行1次。

由於國際帕拉林匹克委員會（IPC）和國際奧林匹克委員會（IOC）達成協議，自1988年漢城奧運和1992年阿爾貝維爾冬奧以來，帕運與奧運在同一城市舉行並使用相同場館。

國際腦性麻痺運動與休閒協會（CPISRA）、國際盲人運動協會（IBSA）、國際史托克曼戴維爾運動聯誼會和國際殘障運動組織（ISOD）4大國際組織，於1982年聯合成立國際殘障運動協調委員會（ICC）。

國際聽障運動總會（CISS）和國際智障者運動協會（INAS-FID）1986年同時加入ICC，不過國際聽障運動總會仍保有自己的組織。

ICC欲成立1個具國家和區域代表的新組織，最終於1989年9月22日在德國杜塞道夫（Dusseldorf）成立非營利組織國際帕拉林匹克委員會，作為國際殘奧運動（Paralympic Movement）的全球性管理機構。

帕拉林匹克運動會的Para在希臘文中是旁邊或並排的意思，意指帕運的地位與奧運平行，兩者同時存在。（譯者：中央社劉文瑜）1050906

(中央社)

關鍵字：運動國際帕運奧運戴維
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