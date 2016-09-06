G20杭州公報 年底批准貿易便利協定

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20國集團（G20）5日通過杭州峰會公報，承諾在2016年底前批准「貿易便利化協定」，呼籲其他世界貿易組織（WTO）成員採取同樣行動。

杭州峰會公報重申反對任何形式的貿易和投資保護主義。將減少及不採取新的貿易保護主義措施的承諾延長至2018年底，並重申決心實現這一承諾，支持世貿組織、聯合國貿發會議和經合組織予以監督。

G20國家表示，必須更有效地與更廣大公眾溝通貿易和市場開放帶來的好處，同時輔以合適的國內政策，確保各方廣泛受益。

2016年G20峰會由中國大陸主辦，大陸國家主席習近平於5日峰會閉幕後的中外記者會上宣布，會議通過「20國集團領導人杭州峰會公報」。人民網今天清晨刊出公報內容。1050906

(中央社)