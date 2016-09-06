體育推手獎 向幕後英雄致意

教育部體育署今天表示，「體育推手獎」表揚活動將於9日下午2時在香格里拉台北遠東國際大飯店舉行，希望藉此為體育界默默奉獻的幕後英雄表達感謝及敬佩之意。

體育署表示，體育事業發展，除了政府單位的資源挹注與推動外，也需要民間企業、團體及個人投入金錢或時間，與政府攜手提供進步的動力。為了向幕後英雄表達感謝及敬佩之意，體育署從98年起持續辦理「體育推手獎」表揚活動。

體育署表示，105年度獲獎單位中，許多長期贊助體育活動的企業再次獲得贊助類獎項的表揚，其中合作金庫商業銀行股份有限公司、國泰人壽保險股份有限公司及台灣土地銀行股份有限公司等，自98年起至105年每年都獲贊助類金質獎及推展類金質獎的雙金殊榮，也於102年起連續4年獲頒長期贊助獎。

推展類部分如新聞從業人員宋永祥、楊武勳致力於體育新聞界，與國人共同見證體壇盛事。體育署表示，每位受獎人都為體育奉獻，實為台灣體壇重要推手。1050906

(中央社)