何男勒死悍賊護孕妻 二審判刑2月定讞
(12:04更新內文 增加判決理由)海軍陸戰隊退伍的男子何柏翰，前年回家發現張姓竊賊躲在浴室裡，他為了保護孕妻，緊扣對方脖子壓制致死。士林地院認定何男防衛過當，依過失致死罪將他判刑3月、得易科罰金，並宣告緩刑2年，高院今日考量他主動自首改判刑2月，其餘維持原判決定讞。
何男今日未到庭聆判，他的律師張宸浩表示，對於高院仍判何男有罪覺得非常不合理，雖然他獲緩刑不用關，但由於死者家屬求償數百萬元，他仍有民事官司要打；律師也擔心本案會引起寒蟬效應，以後如有歹徒闖進民宅，當事人恐怕不知該如何處理。
這起案件發生在前年10月25日晚間，31歲的何男與他懷有8月身孕的妻子返家，他欲進入屋內浴室時，發現47歲的張男躲藏在浴室門板後方，張男隨即揮拳攻擊他，並想要衝出浴室逃跑，他因擔心妻子遭襲擊，以手緊拉對方衣領並壓制其臉部。
戴著口罩的張男，因衣領領口被緊拉，造成呼吸困難、手部發抖，但何男仍未鬆手，直到妻子報警、員警趕到現場後，他才放開張男，但對方已臉色發黑全身癱軟，送醫急救後因大腦缺氧致多重器官衰竭死亡，何男被檢方依過失致死罪起訴。
士林地院認定何男防衛過當，依過失致死罪將他判刑3月、可易科罰金，並宣告緩刑2年，何男不服提上訴，他堅稱自己正當防衛、沒有過失，請求法官改判無罪，但死者家屬則反控他下手兇殘，並強調「就算是小偷，也不至於要被勒死」。
高院認為，何男壓制張男後，對方臉色已發黑，呈現無意識狀態，但他卻沒有鬆手，已構成防衛過當，考量他主動自首，因此改判他2月、易科罰金6萬元，宣告緩刑2年，全案定讞。
(中時)
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