希拉蕊演講猛咳嗽 稱「對川普過敏」

美國民主黨總統候選人希拉蕊在演講時咳嗽，稱是對川普過敏。（圖取自conservativeangle.com）

美國民主黨總統候選人希拉蕊（Hillary Clinton）5日在演講的時候，喉嚨突然感到乾澀咳個不停，差點噎住，她自我解嘲表示自己大概是對川普（Donald Trump）過敏。

希拉蕊周一在克里夫蘭（Cleveland）的造勢會上講到一半，突然咳個不停，她趕緊停下來喝了口水，自我解嘲地表示「每次只要我一想到川普，就會過敏。」希拉蕊講完後台下旋即哄堂大笑。

對此，川普的競選總幹事不甘心川普被希拉蕊消遣，反虧她鮮少召開記者會，一定是對媒體過敏。希拉蕊的健康情況其實一直是川普的攻擊目標，指她的身體並未壯健得足以勝任總統。希拉蕊從去年12月以來，就沒有召開過正式記者會。

(中時電子報)