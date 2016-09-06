《屍速列車》詭異巧合 拍片期間出現感染者

屍速列車在在台3天就創下近億票房。(圖／電影劇照)

南韓災難電影《屍速列車》上映後佳評不斷，在台3天就創下近億票房，不過男主角孔劉日前上節目受訪時透露，在拍攝期間剛好出現首位MERS感染者，讓大家都對這恐怖巧合感到震驚。

孔劉日前接受節目《Newsroom》專訪，談到釜山海雲台取景時，正好就是MERS爆發嚴重災情，而南韓的首位感染者就在釜山，因為剛好在拍攝期間發生，讓劇組人員更加小心，除了會帶口罩、量體溫外，沒事就待在宿舍不出門。

而這個詭異巧合，也讓孔劉本人都坦言：「很可怕」，網友也大呼「毛毛的」。《屍速列車》因場景都在車廂內拍攝，更添加緊張與驚悚感，在人性刻劃細膩又寫實，還未上映就先轟動，也成近年來在台灣討論度相當高的韓片。

(中時電子報)