《屍速列車》詭異巧合 拍片期間出現感染者
南韓災難電影《屍速列車》上映後佳評不斷，在台3天就創下近億票房，不過男主角孔劉日前上節目受訪時透露，在拍攝期間剛好出現首位MERS感染者，讓大家都對這恐怖巧合感到震驚。
孔劉日前接受節目《Newsroom》專訪，談到釜山海雲台取景時，正好就是MERS爆發嚴重災情，而南韓的首位感染者就在釜山，因為剛好在拍攝期間發生，讓劇組人員更加小心，除了會帶口罩、量體溫外，沒事就待在宿舍不出門。
而這個詭異巧合，也讓孔劉本人都坦言：「很可怕」，網友也大呼「毛毛的」。《屍速列車》因場景都在車廂內拍攝，更添加緊張與驚悚感，在人性刻劃細膩又寫實，還未上映就先轟動，也成近年來在台灣討論度相當高的韓片。
(中時電子報)
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