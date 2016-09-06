里約帕運也傳竊盜 西班牙選手錢包被偷

巴西好不容易才擺脫里約奧運盜竊頻傳的惱人指控，如今里約帕運也傳出闖空門事件。西班牙帕運選手今天說，他們房間裡的390美元左右現金被偷，而小偷可能是打掃房間的清潔人員。

西班牙帕運選手向記者說，這起竊盜案發生在週末里約帕運的選手村。

不願具名的西班牙代表隊成員說：「他們說他們是清潔人員工，結果他們『洗劫了』某些選手錢包內的現金。」

他說：「我們設法找到他們，並把他們送交安全人員，但警察搜索他們全身後，什麼都沒有發現。他們顯然已將贓款藏在某處了。」西班牙媒體報導，有些選手已拒絕清潔人員進入他們的房間。

飽受治安困擾的巴西，在8月5日至21日舉辦奧運期間已屢次傳出竊盜指控，澳洲、中國大陸和丹麥代表隊均表示有財物被偷。

里約帕拉林匹克運動會（Paralympics）將於9月7-18日舉行。1050906

(中央社)