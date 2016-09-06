浪花兄弟之柯瑞來台 將現身新莊體育館

美國職籃（NBA）勇士隊的浪花兄弟之一柯瑞（Stephen Curry）昨晚抵台，今晚將現身新莊體育館出席品牌活動，分享自己籃球路上的經驗以及對籃球的熱愛。

以流暢的身手、精準的外線出名的柯瑞，曾獲2015、2016年最有價值球員，並率領球隊在2015年拿下總冠軍，因為他長相的關係，也有「萌神」、「娃娃臉刺客」等外號。

品牌UNDER ARMOUR的柯瑞「傳旗亞洲」之旅台灣行活動今晚將於新莊體育館登場。

主辦單位表示，屆時，柯瑞將透過一系列精心安排的球迷活動，分享自己在籃球路上的寶貴經驗以及對籃球的熱愛。柯瑞也將帶來UNDER ARMOUR最新推出的Curry 2.5 限量版戰靴，融合中國大陸元素的特別設計鞋款。1050906

(中央社)