颱風瑪瑙生成 低壓帶籠罩全台雨不停
今年第13號颱風瑪瑙於今天上午8時形成，正朝日本移動，對台影響不大，但氣象局說，低壓帶籠罩台灣上空，週四前雨下不停，有豪雨發生機率。
今年第13號颱風瑪瑙生成，中央氣象局說，輕颱瑪瑙正逐漸遠離台灣往日本移動，加上結構較鬆散，強度偏弱，未來不影響台灣天氣，不過北部和東半部沿海容易出現長浪。
氣象局表示，今天起對台影響最大的是低壓帶，由於低壓帶北抬，籠罩台灣上空，週四以前全台都有大雨或豪雨發生可能，中南部地區也可能有瞬間雨勢，導致低窪地區積水或淹水，提醒民眾留意。
氣象局說，週四後低壓帶雖然南移，但是可能還有波華南雲系接近，因此未來一週天氣仍不穩定。1050906
(中央社)
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