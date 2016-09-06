金宇彬十月亞洲粉絲會 將訪台灣

我要評比

南韓演藝經紀公司SidusHQ表示，旗下藝人金宇彬將於10月展開亞洲巡迴粉絲見面會，將訪問中國大陸、日本、泰國、台灣和香港。

南韓「體育朝鮮」指出，據SidusHQ透露，金宇彬的亞洲巡迴命名為「SPOTLIGHT」，首場粉絲會將於10月3日在首爾奧林匹克公園奧林匹克大廳舉辦。

為了感謝粉絲們一直以來的的大力支持與厚愛，金宇彬親自策劃了此次粉絲見面會。

目前由金宇彬及秀智主演的KBS 2TV電視劇「任意依戀」正在熱播中，金宇彬在劇中飾演超級明星「申俊英」一角，與秀智飾演的電視台PD「盧乙」虐戀。1050906

(中央社)