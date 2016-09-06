機油該怎麼選？龐德老師告訴你！

開車族都知道當里程數超過5千公里就需要保養，但一進汽車保養廠，架上琳瑯滿目的機油品牌、番號，令人眼花撩亂，究竟哪種油才最適合自己的愛車？

平常換機油從不假他人之手的龐德老師，這次為了一解網友對機油的種種疑問，特地到宜蘭拜訪TOTAL道達爾潤滑油宜蘭旗艦店「975保修中心」，教您如何分辨什麼是好油？現在跟隨龐德的腳步來看看吧！

影片有解! 老車回春，神油怎麼選？

當您打開引擎蓋、探頭往引擎內部看時，是否曾見過油泥成膏狀、堆積結塊的情況？引擎就好比車的心臟，而機油就是流動的血液。選擇優質機油並定期更換就是要確保引擎機件得到充分的潤滑保護，機油倒入引擎開始運作的剎那，便逐漸衰退、氧化、酸化、劣化。而真正好的機油因為擁有原廠特製的完整添加劑配方，即可延緩劣化速度，使機油持久、耐熱表現更穩定，不起泡也不易酸化。因此優質機油除了保護效能更持久，更可避免油泥堆積阻塞！

老車新動力！什麼機油讓愛車充滿動力？

2008年的BMW E60 530I是最常陪伴龐德老師兜風的愛車，針對常常拉高轉速至7千轉、約7萬里程數的車況，道達爾旗艦店-速成保修廠鐘老闆特別推薦龐德老師使用道達爾全合成TOTAL Quartz 9000 SN 5W-40，這款機油具備引擎抗老化科技，能抗磨損、抗酸化侵蝕、抗油泥堆積功能。

龐德老師補充：「機油除了潤滑、冷卻還有補缸功能。老車開久會產生間隙，因此車主們除了要挑好油避免機油酸化侵蝕造成引擎二度傷害，更可以按專業技師建議選擇黏度高於原廠規範，以達到更好的老車潤滑及補缸的效果。」

選用道達爾潤滑油公司貨 為引擎注入年輕動力！

此趟宜蘭行，龐德老師在體驗抗磨、抗酸化侵蝕、抗油泥堆積功能的「道達爾潤滑油」後，特別推薦道達爾潤滑油TOTAL Quartz 9000 SN 5W-40給重視汽車保養的朋友們，為伴隨您多年的寶貝愛車注入一股年輕動力！

(中時電子報)