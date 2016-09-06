第13號颱風瑪瑙形成 朝日本前進步不影響台

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颱風瑪瑙形成。（圖翻攝自氣象局網站）

位於琉球南方海面的熱帶性低氣壓，於今天上午8時發展為今年第13號颱風瑪瑙（MALOU），中央氣象局預測未來颱風將往東北朝日本南方海域移動，對台灣天氣沒有影響，不過外圍雲系還是會為北台灣帶來短暫陣雨。

輕度颱風瑪瑙 （國際命名 MALOU），今（6）日上午8時中心位置位於北緯 25.6 度，東經 125.2 度，以每小時29公里速度，向東北轉東北東進行。颱風中心氣壓 998 百帕，近中心最大風速每秒 18 公尺，瞬間之最大陣風每秒 25 公尺，七級風半徑 100 公里。

氣象局表示，輕颱瑪瑙將朝日本移動，對台灣天氣無影響，不過周四以前北部和東半部沿海容易出現長浪，周五至下周一中南部地區有短暫陣雨或雷雨，其他地區仍有局部短暫陣雨或雷雨，提醒民眾留意。

(中時電子報)