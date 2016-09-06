王心凌34歲生日 粉絲替她蓋森林
「甜心教主」王心凌5日過34歲生日，她與男友姚元浩在上海相會慶生，王心凌也在網上貼出到迪士尼遊園的可愛照片！不過總是在背後支持她的後援會，也在這特殊的一天替她捐款，打造「王心凌愛心林」。
王心凌大陸粉絲後援會選在她34歲生日這天送上大禮，他們發起「凌是世界，愛是唯一」公益活動，總共募得5902元人民幣，並將款項用於「綠色扶蘋」活動上，在甘肅省打造一片「王心凌愛心林」，希望達到環保效果之餘，也能改善兒童生活環境。
過去有不少粉絲為了替偶像慶生砸重金，韓國、大陸都曾出現過粉絲砸錢買廣告的新聞，但王心凌粉絲選擇以環保方式幫助偶像慶生，實屬難得。
(中時電子報)
關鍵字：王心凌
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