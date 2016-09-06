蕭敬騰pass！Yuki改迷林俊傑 欲助他進軍好萊塢
曾因迷上歌王蕭敬騰而買下豪宅當鄰居、又做出諸多瘋狂追星行為的日籍富家女「Yuki」蔭山友紀，當年猛追老蕭的行動不僅鬧上版面，還讓偶像動怒，雙方最終撕破臉互告，場面難看，然最近爆出Yuki換「目標」了，她最新的追星人選也是歌王，竟是跟老蕭同唱片公司的JJ林俊傑。
據《蘋果日報》報導，Yuki被爆與林俊傑在洛杉磯相會，合照更被JJ的朋友po在instagram上，而Yuki也在電訪中大方承認，表示當天她作東花了3000元美金(約9萬5000元台幣)請客，除了林俊傑之外，同行的還有懷秋跟《龍吻》法籍導演克里斯納漢(Chris Nahon)，飯局上也聊到未來希望讓JJ進軍好萊塢，將投資他拍攝電影，而談到蕭敬騰，Yuki則堅定表示絕不會再愛上「忘恩負義」的人。
林俊傑與Yuki見面一事，獲得JJ經紀人徐佩雲證實，她透露，最近林俊傑跟懷秋在美國上表演課，認識了電影圈的朋友，透過擔當電影製片的友人介紹，才會跟Yuki聚餐，而華納也低調回應，表示這段時間是JJ的私人休假期，因此公司不會過問。
(中時電子報)
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