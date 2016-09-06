新北市住宅補貼 合格戶可望全獲補助

租金補貼申請今年共收到約1.48萬戶申請件，推估符合資格的民眾有機會全部都能獲得補助。（新北市城鄉局提供）

新北市今年住宅補貼已於8月31日截止收件，總申請戶數超過1.6萬戶，相當踴躍，為全國最多；其中最多人申請的租金補貼，為應民眾需要擴大計畫戶數達到1.3萬名額，今年共收到約1.48萬戶申請件，按去年的核准率約8成推估，符合資格的民眾很有機會全部都能獲得補助。

新北市城鄉發展局表示，今年為服務更多市民朋友，提供夜間延長受理服務至晚上8點，讓民眾下班後可利用市府延長受理時間提出申請，直到受理截止最後一刻，仍有不少民眾親至市府一樓服務櫃枱送件，貼心服務讓民眾足感心，此外，市府目前已著手進行審查作業，預估租金補貼合格者自明年1月起，可獲得每月4000元租金補貼，最長補貼12個月。

城鄉局表示，審查工作分2階段，初審階段如有文件不齊全者，市府將於10月通知民眾限期補正，第二階段依營建署提供財稅資料進行複審。由於申請案件量龐大，目前已著手審查中，預計可於今年年底前完成審查作業，明年1月即可核發核定函及撥款。

另外，城鄉局要特別提醒民眾，如有接獲補正通知，請儘速在規定期限內補正完成，以免錯失補貼機會。若要補件，可郵寄、傳真或至新北市各區公所或城鄉發展局臨櫃辦理，民眾如有住宅補貼任何問題，可撥打29603456分機3391～3393或7094～7098洽詢。

(中時)